Le Cambodge et le Myanmar s'engagent à renforcer leur coopération

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (droite) et le président birman U Htin Kyaw. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et le Myanmar sont convenus de renforcer leurs relations bilatérales dans les secteurs de l’éducation, du commerce et du tourisme.

Cet engagement​ est intervenu lors d’un entretien, samedi à Phnom Penh, entre le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et le président birman U Htin Kyaw.

Applaudissant les réalisations du Cambodge de ces derniers temps, notamment dans l’économie, la culture et la société, le président U Htin Kyaw a estimé que la coopération bilatérale dans l’économie et ​au commerce ne cessait de se développer, ce dont témoign​e la hausse de leurs échanges. En outre, les deux pays ont toujours de nombreux potentiels qui restent à exploiter, en particulier dans le tourisme, a-t-il noté.

Le Premier ministre Samdech Hun Sen a affirmé que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient maintenues et développées par leurs dirigeants de plusieurs générations. Il a aussi demandé aux ministères, secteurs et organes des deux pays d’accorder une grande attention et de prendre des mesures en vue d'intensifier la solidarité et la coopération entre les deux nations.

S’agissant de la coopération bilatérale dans le tourisme, le Premier ministre cambodgien a partagé l’initiative du président birman concernant l’élaboration d’un mécanisme de développement de circuits touristiques dans le but d’aider les populations des deux pays à mieux comprendre leurs cultures.

Dans l’éducation, il a proposé aux ministères cambodgien et birman de l’éducation de renforcer les échanges d​'étudiants et d’accorder des bourses ​à ceux défavorisés.

Le président birman U Htin Kyaw, à la tête d’une haute délégation, effectue une visite au Cambodge du 3 au 6 février sur invitation du roi Norodom Sihamoni. Il s’agit de sa première visite officielle dans ce pays voisin depuis sa prise de fonction en mars 2016.

Dans le cadre de sa tournée, le président U Htin Kyaw a eu des rencontres avec le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, et la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. -VNA