La réunion entre Khieu Kanharrith, ministre cambodgien de l'Information, et des représentants des agences de presse vietnamiennes au Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le ministre cambodgien de l'Information, Khieu Kanharrith, a apprécié la coopération efficace entre les agences de presse vietnamiennes et cambodgiennes depuis 1993, lors d'une réception des représentants de la presse vietnamienne, le 6 juillet à Phnom Penh.Lors de sa rencontre avec des représentants des bureaux de représentation de l'Agence ​vietnamienne d'information (VNA), de la Télévision du Vietnam, de la Radio la Voix du Vietnam (VOV) et du journal Nhân Dân au Cambodge, Khieu Kanharrith les a remerciés d'avoir reflété de manière complète, honnête et objective la situation politique, sociale et économique au Cambodge.Il a également passé en revue les soutiens à temps et efficace des journalistes vietnamiens pour aider le Cambodge à édifier et développer son système de presse et de communication dans les années 80."Les correspondants vietnamiens ont rempli leurs missions professionnelles et ont agi comme une "passerelle" pour les coopérations entre ​la presse cambodgienne et vietnamienne ces dernières années", a-t-il annoncé.Le chef du bureau de représentation de la VNA au Cambodge, Tran Chi Hung, a remercié le ministre cambodgien de l’Information Kanharrith et les ​organes de presse de ce pays d'avoir soutenu les bureaux de représentation des agences de presse vietnamiennes pour accomplir leurs tâches, aidant ainsi les lecteurs vietnamiens à mieux comprendre la situation sociopolitique du Cambodge et contribuant à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA