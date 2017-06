Hanoi, le 21 juin (VNA) - Une conférence de presse a eu lieu mercredi à Hanoi pour faire le bilan des activités de la 3e session de la XIVe législature de l’Assemblée nationale (AN) qui s’est clôturée le 21 juin après un mois de travail.

Le secrétaire général de l’AN, Nguyen Hanh Phuc, lors de la conférence de presse, le 21 juin à Hanoi. Photo : VNA

Selon le secrétaire général adjoint de l’AN et le vice-président du Bureau de l’AN, Le Bo Linh, les députés ont réservé la majeure partie de la session de travail législatif et discuter et approuver 12 projets de lois et des résolutions sur le perfectionnement des institutions économiques de marché, le cadre juridique pour la justice, la défense et la sécurité.En même temps, les députés ont donné des opinions sur six projets de loi sur le règlement des créances douteuses et les organisations créditaires inefficaces, le renforcement de la gestion des dettes publiques, ainsi qu’ont approuvé le règlement définitif du budget d’état de 2015 et adopté des résolutions sur le projet d’indemnisation et de relogement des habitants affectés par la construction de l’aéroport international de Long Thanh.L’AN a approuvé la nomination de deux juges de la Cour populaire suprême, Lê Hông Quang et Nguyen Van Tien, selon Le Bo Linh.L’AN a également évalué la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2016 et au cours des premiers mois de 2017, donné les orientations dans le reste de l'année, et a adopté une résolution sur l'ordre du jour des travaux de surveillance en 2018.D'autre part, le secrétaire général de l’AN, Nguyen Hanh Phuc, a évalué les changements positifs des séances d'interpellations de plusieurs membres du gouvernement.La durée de ces séances a été portée à trois jours ouvrables, et ces activités ont été menées dans une atmosphère dynamique et franche, avec un grand nombre d'opinions des députés. - VNA