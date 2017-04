Le bio made in Vietnam à la conquête des marchés étrangers

Hanoi, 16 avril (VNA) – Un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes s’orientent vers la production d’aliments bio pour l’exportation. Certaines d’entre-elles se sont même déjà faites une place sur des marchés réputés très exigeants en matière de qualité de produits.

Le nuoc mam de l'entreprise Quôc Huong est apprécié à l'étranger. Photo : VNA

Un des premiers produits bio à avoir conquis les marchés étrangers est le nuoc mam (saumure de poisson en français). Le nuoc mam de l’entreprise Quôc Huong, sous l’enseigne Red Boat, a envahi les rayons de Whole, la plus grande chaîne de distribution de produits bio aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Son propriétaire, Cuong Pham, ancien employé d’Apple, a confié que suite à diverses visites sur le terrain et des négociations avec les entrepreneurs locaux à Phu Quôc, il a décidé de fonder sa propre manufacture de nuoc mam en 2006, avec comme défi de créer un produit de qualité, sans additif alimentaire répondant aux critères stricts du marché américain.Cependant, la qualité ne suffisait, il a fallu aussi se différencier des nuoc mam d’origine thaïlandaise. L’ancien employé d’Apple a alors décidé de présenter le Red Boat à de grands chefs de cuisine américains, toujours à la recherche de nouveautés. Le produit vietnamien a franchi cet obstacle et est apparu sur plusieurs magazines tels que The New York Time, Los Angeles, Times, Chicago Tribune,… Auréolé d’un certain prestige, le nuoc mam Red Boat a renforcé sa présence dans les supermarchés américains. Et son créateur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’Australie, l’Europe, Singapour,… sont ses prochains objectifs!Du riz vietnamien haut de gamme