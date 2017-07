Le 6e Dialogue entre le PCV et le Parti social-démocrate d'Allemagne

Hoang Binh Quan, membre du Comité central du PCV, président de la Commission centrale des relations extérieures, lors du dialogue. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le 6e Dialogue entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti social-démocrate d'Allemagne, intitulé "Opportunité et défis dans un monde en cours de changement: coopération Vietnam-Allemagne-Union européenne (UE)" a eu lieu le 3 juillet à Berlin.

Le dialogue a été coprésidé par Hoang Binh Quan, membre du Comité central du PCV, président de la Commission centrale des relations extérieures et Mme Edelgard Bulmahn, vice-présidente de Bundestag allemand.

Les deux parties ont abordé en trois séances les sujets que sont: l'Asie et l'Europe et les questions globales; la politique économique et commerciale de l'Europe et de l'Asie de l'Est: effets de nouvelles politiques des Etats-Unis et du Brexit sur les relations entre l'Europe et le Vietnam ; et les perspectives des relations Vietnam-UE-Allemagne.

Concrètement, ils ont discuté des évolutions en Europe et Asie, de la sécurité régionale et mondiale, des politiques de l'Allemagne et de l'UE pour l'ASEAN, des potentiels des relations Vietnam-Allemagne et Vietnam-UE...

Le même jour, Hoang Binh Quan et une délégation du PCV ont eu un échange avec le vice-président du Parti social-démocrate d'Allemagne, Thorsten Schafer-Gumbel.

Durant son séjour en Allemagne, la délégation vietnamienne travaillera avec le ministère allemand des Affaires étrangères et d'autres organes allemands, de grandes universités allemandes et l'Institut Friedrich Ebert. Elle se rendra à Hambourg et rencontrera son maire, Olaf Scholz, aussi président du Parti social-démocrate d'Allemagne.

Elle participera au Forum économique Allemagne-Vietnam, prévue à l'occasion de la visite de travail du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne. -VNA