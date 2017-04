Le 5e congrès du Comité olympique du Vietnam

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo:baobongda

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté, dimanche 16 avril à Hanoï, au 5ème congrès du Comité olympique du Vietnam, mandat 2016-2020.

Ce congrès​ ​a fixé l’objectif de porter à 33% le nombre de pratiquants réguliers de sports et à 25% le nombre de familles pratiquantes, et d’améliorer la performance des sportifs vietnamiens ​aux compétitions continentales et ​internationales.

Vu Duc Dam a indiqué: "Durant ce mandat du comité, nous sommes convaincus qu’il continuera d’accomplir brillamment sa mission, de mener à bien ​les politiques sur l’éducation physique et les sports, et d’enregistrer des avancées dans toutes les ​disciplines sportives. Nous devons faire en sorte que l’esprit olympique soit concrétisé par des actions concrètes au sein du service de l’éducation physique et des sports, et dans toute la société."



Les délégués ont élu un nouveau comité exécutif de 81 membres​, ​dirigé par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien.

​Lors du mandat précédent, les sportifs vietnamiens ont participé à 23 événements sportifs mondiaux​ et ​décroché 1.682 médailles d'or.

En 2016, le Comité olympique du Vietnam ​s'est vu décerner, par l'Association des comités nationaux olympiques, le Prix du "Comité olympique national ayant des réalisations remarquables"​. Le comité ​a également reçu de l'Etat la médaille du Travail de 3e classe. -VNA