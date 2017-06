L'ambassadeur adjoint du Vietnam en République de Corée, Tran Anh Vu. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - L’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée a tenu dimanche son 4e colloque des jeunes scientifiques à l’Université Gachon, à Seongnam (République de Corée).



Cet événement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de l’[établissement des relations diplomatiques ​Vietnam-République de Corée] et du 10e de l'association.

Ce forum p​ermet aux jeunes scientifiques vietnamiens et étrangers de présenter leurs récent​es recherches et leur application dans la biotechnologie, la mécanique, la construction, l'environnement, les technologies de l'information, l'énergie...

A présent, le Vietnam crée les meilleures conditions pour développer les sciences et technologies et souhaite voir les étudiants vietnamiens en formation à l'étranger contribuer au développement du pays dans ce domaine.

[Conférence des jeunes scientifiques vietnamiens à Séoul]​

Prenant la parole, l'ambassadeur adjoint ​du Vietnam en République de Corée, Tran Anh Vu, a fait savoir que les 15.000 étudiants et stagiaires vietnamiens constituaient la deuxième communauté estudiantine étrangère en République de Corée. "Les connaissances et les savoir-faire qu’ils auront accumulés dans ce pays contribueront pour une part considérable au développement économique et à la modernisation du Vietnam", a-t-il estimé.

Ce colloque des jeunes scientifiques a réuni 300 étudiants et professeurs vietnamiens et étrangers venus de différentes universités sud-coréennes. Ils y ont présenté une centaine d’ouvrages de recherche.

​A noter enfin que dans le cadre de ce colloque, a eu lieu un débat sur la mer Orientale. -VNA