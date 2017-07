Osaka, 12 juillet (VNA) - La 2e édition du concours de l’art oratoire Vietnam - Japon a été tenue, le 9 juillet, sous les auspices de l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens à Osaka en coordination avec l’Université d’Osaka et le Consulat général du Vietnam à Osaka, en présence d’une quatre-vingtaine d’amis japonais et étudiants vietnamiens faisant leurs études dans ce pays.

Les invités et spectateurs prennent la photo souvenir. Photo: Association des jeunes et étudiants vietnamiens à Osaka.

Il s’agissait d’une bonne opportunité d’encourager l’apprentissage des langues vietnamienne et japonaise chez les jeunes japons et vietnamiens, ainsi que de renforcer la solidarité et la relation d’amitié entre les deux peuples.

La finale du concours de l’art oratoire Vietnam - Japon a enregistré la participation des huit candidats vietnamiens les plus excellents sélectionnés d’une trentaine d’inscripteurs pendant les qualifications.

En conformité avec le thème «Cœur», diverses interprétations oratoires significatives ont attiré l’intérêt des invités et spectateurs, contribuant à la multiplication des exemples de bon cœur dans la vie, selon le consul vietnamien Kiêu Manh Linh. – NDEL/VNA