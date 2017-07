Le 21e salon VietFood & Beverage – ProPack prévu en août

Photo d'illustration : Vinexad



Hanoï (VNA) – Le 21e salon international de l’alimentation, des boissons et de l’emballage VietFood & Beverage – ProPack aura lieu du 9 au 12 août à Ho Chi Minh-Ville.

Son organisateur, la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, a annoncé le 14 juillet que cet événement réunira 500 entreprises au Centre d’expositions et de conférences internationales Saïgon (SECC).

Les exposants viennent de différents pays et territoires, dont la France, la République de Corée, la Thaïlande, la Pologne, la République tchèque, les Emirats arabes unis, le Brésil, et bien sûr, le Vietnam. Ils présenteront aux visiteurs leurs produits agricoles, aquatiques et halieutiques, des machines et équipements, ainsi que des services de logistique.

Dans ce cadre sont prévus plusieurs colloques sur le commerce de détail alimentaire et de boissons au Vietnam, les tendances dans le monde et les suggestions pour le Vietnam. -VNA