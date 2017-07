Acier galvanisé. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité antidumping de l'Australie (ADC) du ministère australien de l'Industrie, de l'Innovation et de la Science a annoncé la fin partielle de l'enquête antidumping et anti-subventions sur l'acier galvanisé en provenance du Vietnam.

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'ADC a déterminé que les producteurs et les exportateurs du Vietnam ont reçu des subventions du gouvernement durant la période d'enquête, mais le montant de la subvention ne doit pas dépasser le minimum. Par conséquent, l'ADC a décidé de mettre fin à l'enquête anti-subventions en faveur de tous les producteurs et exportateurs vietnamiens.

En outre, l'ADC ne donnera aucune recommandation sur les questions de subvention avec le Vietnam dans son rapport final soumis au ministre australien de l'Industrie, de l'Innovation et de la Science.

Pour l'enquête antidumping, l'ADC a décidé de mettre fin à l'enquête antidumping en faveur de deux parmi trois entreprises vietnamiennes ayant pleinement coopéré avec les organes chargés de l'enquête. Selon l'ADC, les deux entreprises vietnamiennes ont une marge de dumping inférieur au minimum.

L'enquête antidumping continue pour d'autres producteurs et exportateurs du Vietnam. -VNA

