L’Australie et la Banque mondiale soutiennent la réforme économique au Vietnam

Cérémonie de signature de l'acte de coopération, le 11 avril à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L’Australie devrait accorder 25 millions de dollars australiens au nouveau partenariat quinquennal qui vient d'être conclu avec la Banque mondiale (BM) visant à poursuivre le soutien au programme de réforme économique durable du Vietnam pour la période 2016-2020.

L’acte de coopération a été signé le 11 avril à Hanoï par l’ambassadeur d’Australie, Craig Chittick, et le directeur national de la BM au Vietnam, Ousmane Dione.



Le nouveau partenariat entre l'Australie et la BM aidera le Vietnam à réaliser des réformes fixées dans le cadre du Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2016-2020. Ainsi, la priorité sera accordée au commerce et à la compétitivité, au transport, aux minorités ethniques, au développement du delta du Mékong en termes d'égalité des sexes et d'innovation.



Il s’agit de la 2e phase de cette coopération avec le Vietnam, la première ayant été réalisée de 2012 à 2016. Durant cette dernière, plus de 200 km de voies rurales ont été construites, des routes nationales remises en état, et 87 ponts créés. L’hygiène environnementale et l’approvisionnement en eau potable ont été améliorés, grâce à la mise en application de technologies de téléphonie mobile dans le calcul de compteur d’eau. De plus, la stratégie de réduction de la pauvreté au sein des communautés rurales dans la région montagneuse du Nord a été perfectionnée grâce à des conseils en politiques dans le processus d'élaboration de la Loi sur les minorités ethniques.



«Un des résultats remarquables de la première phase de ce partenariat est d’aider le gouvernement vietnamien à achever le Rapport Vietnam 2035, proposant des orientations audacieuses et ambitieuses de développement économique au cours des 20 prochaines années. Et dans la deuxième phase, le gouvernement australien sera prêt à coopérer avec la BM pour aider le Vietnam à mettre en œuvre ces orientations dans l’intérêt de toute la population», a souligné l'ambassadeur australien Craig Chittick. -CVN/VNA