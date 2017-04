Launchpad Accelerator, nouvelle opportunité pour les start-up

Colloque Launchpad Vietnam de Google, tenu en mars dernier à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Cinquante millions de dollars, droit à utiliser les outils et services de Google et conseils d’experts de premier rang sont les «cadeaux» de Google pour chaque start-up sélectionnée pour son programme Launchpad Accelerator. Parmi elles, deux start-up vietnamiennes : ELSA Speak et Haravan.

ELSA Speak (une application mobile d’apprentissage de l’anglais) et Haravan (start-up d’aide aux entreprises dans l’élargissement de leur réseau de vente en ligne) sont les deux premières start-up vietnamiennes choisies pour participer à Launchpad Accelerator (3e édition).



Ce dernier est un programme de formation et de soutien de Google destiné aux start-up. Chaque entreprise sélectionnée recevra 50.000 dollars, utilisera gratuitement des produits de Google, bénéficiera d’aides en matière de communication et de conseils de spécialistes de Google de premier rang.



De plus, les start-up sélectionnées travailleront directement avec l’antenne de Google de leur pays pendant six mois. Launchpad Accelerator tirera les meilleurs partis des ressources de Google pour aider les start-up à amplifier et utiliser de manière optimale leurs potentiels.



ELSA Speak et Haravan ont informé qu’elles viennent d’achever deux semaines de formation approfondie à San Francisco. «Nous avons suivi des centaines heures de formation avec des spécialistes de Google afin d’améliorer et perfectionner nos produits. Et grâce à ce programme, nous avons trouvé une orientation pertinente pour élargir la taille de notre entreprise», a fait savoir Huynh Lâm Hô, PDG de Haravan.



Concernant ELSA Speak, Vu Van, co-fondateur et directeur général, a confié : «Nous sommes vraiment impressionnés par ce que le programme Google Launchpad apporte aux start-up. Durant deux semaines de formation à San Francisco, on nous a organisé des rencontres et des entretiens avec une centaine d’experts de premier rang. Nous avons bénéficié non seulement de conseils sur le plan général, mais aussi de conseils détaillés pour résoudre les problèmes précis que nous rencontrons». -CVN/VNA