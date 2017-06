L'Asie du Nord-Est, premier marché touristique du Vietnam ce 1er semestre

Les touristes viennent de plus en plus nombreux au Vietnam. Photo: Internet.

Hanoï (VNA) - Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli plus de 6,2 millions de touristes étrangers ce premier semestre, soit une forte croissance de 30,2% en glissement annuel.



L’Asie du Nord-Est est le plus grand pourvoyeur de touristes du Vietnam ​avec 58,5% du total des ​arrivées étrangères depuis le début de l’année, dont près de 1,9 million de Chinois, 1,1 million de Sud-coréens, 379.000 Japonais et 298.000 Taïwanais.



Les visiteurs d’Europe, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique représentent respectivement 15,8%, 12,9% et 7%.



Durant cette période, le tourisme national a également connu une forte croissance pour la plupart des marchés, la plus forte hausse ayant été constatée avec la Chine (+56,7%), la Russie (+53,4%) et la République de Corée (+44%).



En revanche, malgré le modeste nombre de touristes, une forte croissance de 27% sur un an a été observée pour l’Afrique. - CPV/VNA