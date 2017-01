L’ASEAN lance une nouvelle campagne touristique

Hanoi (VNA) - « ASEAN, une destination », tel est le thème de la nouvelle campagne touristique de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui a été lancée mercredi 18 janvier, lors de l’ouverture du forum touristique aséanien à Singapour.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le secrétaire général de l’ASEAN Le Luong Minh et d’autres officiels à la campagne touristique de l'ASEAN. Photo : VNA

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le secrétaire général de l’ASEAN Le Luong Minh et d’autres officiels de haut rang sur le secteur du tourisme dé pays membres ont participé à cet événement.

L’ASEAN s’est fixé pour objectif cette année d’accueillir 121 millions de touristes, soit une hausse de 10% par rapport à l’an dernier, pour une recette totale de 83 milliards de dollars.

Dans cette optique, les pays de la région proposeront ensemble 50 produits touristiques, mettant l’accent sur ​les liaisons aériennes et croisières. Le Vietnam prévoit notamment de mettre en place des visas électroniques pour faciliter le déplacement des touristes.

Répondant à l’interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, le chef adjoint de l’Administration du Tourisme Ha Van Sieu a souligné que le Vietnam s’efforce de développer le tourisme et fait appel aux investissements dans ce domaine.

L'année dernière, le Vietnam a recensé 10 millions d’arrivées internationales, soit une croissance de 25% en un an, servi 62 millions de touristes vietnamiens, et réalisé un chiffre d’affaires de 400.000 milliards de dôngs.



En 2017, le secteur du tourisme s’est fixé pour objectif d’accueillir 11,5 millions d'étrangers et de servir 66 millions de Vietnamiens, ainsi que de réaliser un chiffre d’affaires de 460.000 milliards de dongs.

En vue de mettre en œuvre le Programme national de promotion du tourisme en 2017, le Vietnam participe à la Foire du tourisme TRAVEX 2017 du 18 au 20 janvier à Singapour.



Le Vietnam y présentera de nouvelles politiques sur le tourisme, le slogan du tourisme vietnamien “Vietnam – Timeless Charm” (Vietnam, un charme intemporel), les événements touristiques marquants de cette année, ainsi que de nouveaux produits et services touristiques… -VNA