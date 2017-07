L'armée accomplit sa mission de défense nationale et de développement économique

Des responsables du groupe Viettel présentent à de dirigeants du ministère de la Défense ses produits. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'association du développement économique à la défense nationale est la position conséquente du Parti mentionnée clairement dans la Constitution. La participation de l'Armée aux activités économiques est conforme à cette position mais aussi une tâche stratégique nationale.

Cette remarque a été faite par le général de brigade Vo Hong Thang, président du Département de l'économie du ministère de la Défense, lors d'un point presse tenu le 13 juillet à Ho Chi Minh-Ville pour faire bilan des activités militaires, de défense et d'édification de l'Armée au premier semestre et fixer les orientations pour le second.

Il a affirmé que la réorganisation des entreprises de l'Armée visait à mettre en œuvre la position commune du Parti et de l’État d'améliorer l'efficacité des entreprises publiques. Le ministère maintien​dra d'ici 2020 les activités des 17 entreprises chargées des tâches militaires et de défense et de développement économique. Les autres entreprises de commerce et de services, dépourvues d'activités liées à la défense, seront actionnarisées.

En ce qui concerne l'usage d​u parc foncier militaire, le ministère de la Défense effectue des contrôles et des inspections et mettra fin aux activités des entreprises commettant des infractions. "L​e parc foncier militaire doit être utilisée à des fins de défense et de développement économique", a-t-il affirmé.

Ces dernières années, l'économie de défense s'est fortement développée, contribuant à améliorer la vie de la population, à assurer la sécurité et la défense des régions frontalières et insulaires. Environ 126 milliards de dongs de l'Armée ont été réservés à la sédentarisation de 6.000 familles, à la construction des infrastructures, aux services de santé...

Au premier semestre, les entreprises de l'Armée ont réalisé un 189.000 milliards de dongs de chiffre d'affaires et ​versé au budget d’État 21.000 milliards de dongs. Elles ont activement participé aux programmes de bien-être social, aux activités caritatives, aux programmes de réduction de la pauvreté dans différentes localités.

L'Armée a mené à bien sa mission de défense nationale et continuera d'accomplir cette tâche primordiale au second semestre. -VNA

​