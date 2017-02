L’Année touristique nationale 2017 donne son coup d'envoi samedi !

Lào Cai (VNA) - La cérémonie de lancement de l’Année touristique nationale 2017, ayant pour thème «Couleurs du Nord-Ouest», est prévue ce samedi 11 février dans la ville de Lào Cai de la province éponyme.





Un coin du marché nocturne de Sa Pa, province de Lào Cai (Nord-Ouest). Photo : Hoàng Phuong/CVN

Les paysages paisibles, l’attrait distingué de Sa Pa. Photo : Hoàng Phuong/CVN

L’Année touristique nationale 2017 Lào Cai - Tây Bac (Nord-Ouest) permettra aux visiteurs de découvrir la diversité de la culture et de la gastronomie de la province de Lào Cai et, plus généralement, de la région du Nord-Ouest.La ville de Lào Cai renforce actuellement la communication et les préparatifs de l’évènement en termes d’infrastructures, de sécurité, d’hygiène environnementale...Une kyrielle d’activitésPour la première fois, des festivités pour les quatre saisons seront organisées dans le cadre de l’Année touristique nationale. Primo, la Fête du printemps, accompagnée de ses festivités traditionnelles des ethnies minoritaires de Lào Cai, est attendue au premier trimestre. Secundo, la Fête de l’été se tiendra au 2e trimestre à Sa Pa. Tertio, la festivité des rizières en gradins de Bát Xát et la 3e course cycliste internationale «Coupe Ô Quy Hô» seront les deux activités majeures de la Fête de l’automne, prévue en octobre. Enfin, la Fête de l’hiver de Sa Pa aura lieu de Noël jusqu’au Nouvel An.Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Lào Cai, en collaboration avec les districts de Sa Pa, Bát Xát et la ville de Lào Cai, est chargé de l'organisation des festivals des fleurs.À l’occasion du Nouvel An lunaire du Coq, une fête des fleurs printanières a été organisée dans la ville de Lào Cai. Une autre a eu lieu dans la gare de téléphérique Fanxipan. Les visiteurs y ont pu admirer de nombreuses espèces d’orchidées du Nord-Ouest, ainsi que des cerisiers en fleurs (sakura) cultivés au pied du Fanxipan.Au cours des 1er et 2e trimestres, le programme «Saison des azalées (Rhododendron)» est attendu au Parc national de Hoàng Liên Son. Situé à environ 3.000 m d’altitude, Hoàng Liên Son est considéré comme le royaume de cette fleur, avec une quarantaine de variétés.En mars et en avril, puis en septembre et en octobre, la fête des fleurs de sarrasins aura lieu dans les districts de Bac Hà et Si Ma Cai.Dans le cadre de l’Année touristique nationale 2017, la région du Nord-Ouest va souligner l’exploitation des produits de tourisme solidaire, de découverte, de pèlerinage, etc.En l’honneur de cette année, la Compagnie par actions de transport des chemins de fer de Hanoï (Haraco) pratiquera des réductions de 7% à 20% sur les billets Hanoï - Lào Cai.L’Année touristique nationale 2017 est une excellente opportunité de promouvoir les valeurs culturelles matérielles et immatérielles du Nord-Ouest afin de contribuer au développement socio-économique de cette région. -CVN/VNA