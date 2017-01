L’année 2016 s’achève en apothéose pour le sport vietnamien

Hanoi, 27 janvier (VNA) - Le Vietnam a vécu des moments magiques, que ce soit pendant les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Rio, ou la Coupe du monde de futsal. Si le chemin est encore long afin d’inscrire ces résultats dans la durée, il est l’heure de savourer.

Hoàng Xuân Vinh restera dans l’histoire comme le premier médaillé d’or olympique du pays. Photo : VNA



Une médaille d’or historique



Le tireur Hoàng Xuân Vinh a entamé - et de quelle manière ! - la moisson 2016 du sport vietnamien, avec un titre olympique, une grande première, au tir au pistolet à 10 m, à Rio De Janeiro (Brésil). Et en bonus, l’argent au tir à 50 m, toujours au pistolet.



Lê Van Công (centre) a été le grand artisan des fabuleux résultats du handisport vietnamien. Photo : Xinhua/VNA



Après Lê Van Công, Dang Thi Linh Phuong a décroché le bronze, toujours en force athlétique, mais chez les femmes dans la catégorie des moins de 50 kg. En finale du 50 m nage libre messieurs (catégorie S5), le paranageur numéro 1 du Vietnam, Vo Thanh Tùng, a remporté le 13 septembre l’argent avec un temps de 33’94’’. En athlétisme, le lanceur de javelot Cao Ngoc Hùng a empoché le même jour une médaille de bronze dans la catégorie F57 avec un jet mesuré à 42,96 m.



L’équipe nationale U19 a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde U20 de 2017 en République de Corée. Photo : VNA



Le Onze national masculin des moins de 19 ans (U19) a, lui, décroché son billet pour la Coupe du monde U20 de 2017 en République de Corée, après avoir battu l’équipe de Bahreïn en quarts de finale du Championnat d’Asie de football des moins de 19 ans.



«Le secteur de la culture a ouvert une brèche dans les programmes artistiques de très haut niveau organisés à l’Opéra de Hanoï. Le secteur du tourisme est décidé à améliorer la qualité des services en vue de rendre le tourisme national plus professionnel et plus compétitif. Ainsi le secteur du sport doit-il aussi avancer, en s’orientant vers un développement dans la durée», a-t-il souligné.



Selon lui, il faut privilégier les disciplines qui conviennent aux qualités physiques des Vietnamiens, sans oublier de s’appuyer sur celles olympiques dans lesquelles le pays a obtenu des succès encourageants. «C’est l’heure de réexaminer la liste des disciplines cibles bénéficiant de la politique d’investissement appliquée par les instances sportives nationales», a-t-il déclaré.



La formation et l’entraînement des meilleurs éléments dans les sports ciblés jouent un rôle crucial, en vue de leur donner les meilleures chances de remporter des médailles lors des grandes échéances internationales. Le groupe de sportifs cibles disputera toutes sortes de compétitions pour emmagasiner de l’expérience et progresser. Par ailleurs, de nombreux sportifs seront envoyés faire des stages à l’étranger dans des structures conçues pour le haut niveau, ce qui leur permettra d’exploiter pleinement leur potentiel. Prochain bilan en 2017... – CVN/VNA