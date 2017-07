Lancement d'un programme de musique classique pour les jeunes

Photo : IDECAF



Hanoï (VNA) - Un nouveau programme de musique classique est organisé deux fois par mois à Ho Chi Minh-Ville dans le but d'attirer les jeunes vers ce genre musical.Nommé "La musique de vendredi 9", il comprend plus de 25 musiciens étrangers et vietnamiens et des chanteurs de la troupe Acoustique Saigon IDECAF.Les artistes vedettes comprennent le batteur américain Ronnie Williams et le bassiste Steve Desvaux Desire.Les jeunes talents vietnamiens, dont le violoniste Nguyen Dan Cat Du, le pianiste Minh Dang, et les chanteurs Dong Lan, Vo Le Vy et Ho Quang Hung, sont également ​de la partie.Plus de 200 personnes ont assisté à leur premier spectacle la semaine dernière ​à l'auditorium de IDECAF, dans le 1er arrondissement.Le Thanh Hai, producteur, photographe et réalisateur du programme, a déclaré : "J'ai travaillé avec mon ami, guitariste et producteur de musique Mario, qui a plus de 25 ans de métier, pour que ce programme plaise aux amateurs de musique, en particulier aux jeunes.""Nous voulons aider les jeunes à en savoir plus sur la musique classique", a déclaré Hai, qui a investi ses propres deniers dans ce projet.Les concerts se tiennent au salon de musique IDECAF, 28, rue Le Thanh Ton, 1er arrondissement. Le prochain spectacle est prévu le 30 juillet à partir de 20h00. -CPV/VNA