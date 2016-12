Lancement du site internet d’Aeon Vietnam

www.AeonEshop.com sera mis en service le 1er janvier 2017. Il s’agit du site d’e-commerce officiel d’Aeon Vietnam qui fournira des produits de consommation domestique, ainsi que des produits originaires du Japon et d’autres pays.

Le site internet d’Aeon Vietnam.

Le site d’e-commerce officiel d’Aeon Vietnam, www.AeonEshop.com, promeuvra la gamme Aeon-Topvalu avec des produits de qualité garantie et qui ont fait leurs preuves dans de nombreux pays, pour le plaisir des consommateurs les plus exigeants.



Les consommateurs auront la possibilité d'acheter des produits à des prix imbattables, avec des réductions allant jusqu'à 50% dans la mode, les cosmétiques, le mobilier, l'électronique, les articles ménagers, les cycles, la papeterie, l’alimentation, les produits pour la mère et son bébé...



La compagnie Aeon Vietnam, qui appartient au groupe japonais Aeon, possède 4 centres commerciaux dans 3 villes du Vietnam que sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoi et Binh Duong. -CVN/VNA