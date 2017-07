Lancement du projet de ligne ferroviaire Ho Chi Minh-Ville-Can Tho

Photo: Internet



Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a chargé le Service municipal des Transports de collaborer avec les provinces de Long An, Tien Giang, Dong Thap, Vinh Long, et la ville de Can Tho, ainsi que les organismes compétents, pour élaborer un plan sur la construction d'une ligne ferroviaire reliant la mégapole du Sud à Can Tho.

D’une longueur de 134 km pour un coût de 3,6 milliards de dollars, cette ligne sera réalisée selon une convention BOT (Bâtir-Opérer-Transférer).

Selon l'Institut des sciences et technologies du Sud, cette ligne ferroviaire est nécessaire ​pour l'aménagement de la ville pour 2020.

En novembre 2013, en présence des dirigeants du ministère des Transports, le Comité de pilotage du Nam Bo occidental et les représentants des provinces du Delta du Mékong, de l'Institut des sciences et technologies du Sud et du groupe américain EDES, ont signé un mémorandum de coopération à l’investissement dans le système ferroviaire. -CPV/VNA