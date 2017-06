Hanoi (VNA) - Le programme “Kickstart 2017”, un programme de soutien du lancement de start-up, aura lieu du 1er août à 31 octobre à Hanoï afin de permettre à ces entreprises en phase de développement de leurs produits innovants.

Une séance de formation dans le cadre du programme "Kickstart 2016". Photo: VNA

Il s’agit de la 2e édition annuelle de ce programme dont le but est de soutenir le développement des start-up vietnamiens en leur donnant accès à des formations et aux conseils des meilleurs experts et entrepreneurs du Vietnam et, surtout, de les mettre en contact avec des investisseurs potentiels, à commencer par ceux du réseau iAngel (http://iangel.vn/)

Sont prévus, dans la cadre du programme, des formations spécialisées par des experts et/ou des entrepreneurs, des sessions de conseil aux start-up, des forums de partage entre spécialistes et start-uppers, des formations à l’administration d’entreprise par des partenaires du programme, des rencontres avec des investisseurs, ou encore, la mise à disposition gratuite d’un espace de travail.



Ce programme est créé et organisé par 3 membres du réseau iAngel (investisseurs providentiels), que sont la compagnie par action d’investissement Innovation Hub (InnoHub), le Fonds des start-up vietnamiennes (SVF), et la Compagnie par action d’investissement et de développement technologique de l’École polytechnique de Hanoï (BK Holdings). -CVN/VNA