Lancement du plus grand site de tourisme d’Asie au Vietnam

L'interface du blog sur le tourisme KKday au Vietnam.

Photo : VNA/CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - KKday, le plus grand site web d’Asie de services et d’expériences touristiques, a inauguré son bureau à Hô Chi Minh-Ville le 17 juin.



Créé en septembre 2015, KKday propose des voyages en groupe ou individuels, les billets de train, la location des voitures. Il établit également le plan des tours dans les localités.



Depuis longtemps, KKday apporte plus de 6,000 circuits dans 377 villes de 68 pays et territoires. Son siège est situé à Taipei (Taïwan, Chine), et ils possèdent des agences à Hongkong (Chine), en République de Corée, au Japon, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, et, désormais, au Vietnam.



Actuellement, le prix moyen des circuits de KKday est de 30 à 100 dollars la réservation, y compris les billets, l’internet, le déplacement, les voyages d’un jour, d’une demi-journée ou de plusieurs jours (essentiellement de 2 à 4 jours).



Pour avoir plus d'informations, veillez consulter le site : https://www.kkday.com en anglais ou https://vn.blog.kkday.com en vietnamien.-CVN/VNA