Lancement du concours "SDG Challenge 2017" pour promouvoir start-up

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam et la compagnie Hatch!Ventures ont lancé le 12 juillet à Hanoï le concours "SDG Challenge 2017", pour encourager les jeunes à développer leur initiative de start-up et d'innovation, ce afin de parvenir aux Objectifs du Développement Durable (ODD) au Vietnam.

Le concours "SDG Challenge 2017" souhaite aimanter les initiatives d'innovation et créatives pour la croissance intégrale et ayant des effets positifs sur la société.

Ce concours est lancé dans les trois principales villes du pays : Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville, qui sont aussi les premières localités du pays en termes de développement des start-up.

La finale du concours ​aura lieu le 28 octobre 2017 à Ho Chi Minh-Ville. Le vainqueur participera au "Programme d'accélération de start-up de 4-6 mois", profitant ainsi des fonds d'investissement initial, de services de consultation des affaires, de formations pour développer son projet pour les périodes suivantes.

Dans son discours, Akiko Fujii, vice-directrice du PNUD au Vietnam, a souligné les réalisations obtenues par le PNUD dans la promotion des start-up et de l'innovation chez les jeunes. Elle a souhaité que l'organisation onusienne soutienne le fort développement des start-up au Vietnam et plus généralement le développement des entreprises.

En 2015, le PNUD au Vietnam et la compagnie Hatch!Ventures ont organisé avec succès le Programme Hackathon for Social Good, attirant une centaine de programmeurs et de jeunes.

En 2016, les deux parties ont officiellement signé un accord de coopération, s'engageant à rechercher les entreprises de start-up et d'innovation au Vietnam pour mettre en œuvre les ODD. -VNA