Lancement du concours d'étude sur l'histoire des relations Vietnam-Laos

Pham Van Linh, vice-président de la Commission de la sensibilisation des masses du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le concours d'étude sur l'histoire des relations Vietnam-Laos a été lancé le 18 avril à Hanoï lors d'un point presse organisé par la Commission de la sensibilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, et du 40e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

L'objectif du concours est de sensibiliser ​les populations vietnamiennes et laotiennes, notamment les jeunes, ​aux relations entre les deux pays, au processus de lutte contre les ennemis communs pour la libération nationale d'hier et l'édification du pays d'aujourd'hui. Ce concours contribuera à protester contre les informations erronées dénaturant l'histoire et désunissant les relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, a estimé Pham Van Linh, vice-président de la commission du Parti.

Le concours sera organisé chaque semaine sous forme d'un test de connaissances sur le site web du journal du PCV et les autres organes organisateurs. Il commencera le 1er mai 2017 et se terminera le 22 décembre 2017.

En outre, les participants peuvent écrire des articles de 5.000 mots au maximum et les envoyer au comité d'organisation du 1er au 31 octobre 2017, dernier délai. Ces articles doivent ne pas être publiés.

Ce concours est ​ouvert à tous les citoyens vietnamiens et étrangers sans distinction d'âge, de religion... Le comité d'organisation encourage la participation des résidents vietnamiens au Laos et des résidents laotiens au Vietnam. -VNA