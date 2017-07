Lancement du 2e concours photographique du tourisme de Quang Nam

Hanoi (VNA) - Ce concours vise à promouvoir le tourisme de Quang Nam à travers des œuvres photographiques, ainsi qu’ouvrir une aire de jeux pour les photographes et touristes.

Photo: baoquangnam

Tous les amateurs et professionnels, vietnamiens et étrangers, peuvent participer à ce concours. Les œuvres candidates doivent décrire la beauté des patrimoines culturels mondiaux de Quang Nam (​vieille ville de Hôi An, sanctuaire de My Son), de la mer et des îles ​locales, ainsi que les beaux moments du Festival des patrimoines de Quang Nam 2017, les villages de métiers traditionnels et la gastronomie... Date limite d'envoi: 30 novembre. La cérémonie de remise des prix est prévue en décembre.Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’adresse: http://quangnamtourism.com.vn/vi/ ou au Centre d’information et de promotion du tourisme de Quang Nam (47, rue Phan Châu Trinh, Hôi An). Téléphone: 0235.3.916961 ou 0905738082. -CPV/VNA