L'anacardier au centre d'un colloque sur la coopération Vietnam-Mozambique

Photo: VNA



Maputo (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Mozambique en collaboration avec le ministère mozambicain de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, l'Institut national de l'anacarde (Incaju) et l'Association des industriels de l'anacarde (Aicaju), a organisé les 19 et 20 décembre un colloque sur les opportunités de coopération entre les deux pays.

Lors du colloque, Ilidio Afonso José Bande, directeur de l'Incaju, a apprécié l'initiative de l'ambassade du Vietnam dans l'organisation de ce colloque, qui permet au Mozambique de présenter les potentiels de coopération avec les entreprises vietnamiennes dans ce domaine.

L'anacardier joue ​un rôle important dans la stratégie de développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du Mozambique. Il a exprimé son admiration devant le développement du secteur de l'anacarde du Vietnam et souhaité étudier ses expériences en matière de transfert technologique, de formation des techniciens.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Nguyen Van Trung, après plus de 15 ans, le Vietnam est devenu le premier exportateur mondial de noix de cajou. Le pays possède de nombreuses expériences et techniques avancées dans la culture, l'exploitation et la transformation de ce produit.

De plus en plus d'entreprises vietnamiennes s'intéressent à l'anacardier au Mozambique et souhaitent investir dans ce pays. L'ambassadeur vietnamien a proposé aux organes compétents mozambicains de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, contribuant au développement du secteur de l'anacarde du Mozambique.

A cette occasion, les entreprises de production d'anacarde des deux pays ont discuté du cadre juridique du Mozambique sur l'exportation de noix de cajou brute, de la coopération ​dans la culture de l'anacardier et la transformation des produits. -VNA