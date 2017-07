La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan (droite) et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. Photo: VNA

Hanoi, 20 juillet (VNA) - L'Assemblée nationale vietnamienne (NA) soutient et crée des conditions légales favorables à la promotion de la coopération entre le Vietnam et le Bangladesh, a déclaré la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan.Mme Nguyen Thi Kim Ngan a fait cette déclaration lors de son entretien, à Hanoi le 20 juillet, avec la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, en visite officielle du 20 au 24 juillet.Saluant la visite de Mme Shirin Sharmin Chaudhury, également la première visite d'un président du Parlement bangladais depuis que les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1973, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan s’est déclarée convaincue que cette visite contribuera à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays et ouvrir une nouvelle page pour les liens législatifs bilatéraux.Les deux dirigeantes ont noté avec satisfaction le développement continu des relations bilatérales au cours des 44 dernières années, avec le renforcement des liens politiques et de la confiance mutuelle par l'augmentation des échanges de visites et de réunions de haut niveau, en particulier les visites au Vietnam du Premier ministre bangladais Sheikh Hasina en 2012 et le président Abdul Hamid en 2015.Le Vietnam attache toujours de l'importance et souhaite développer l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse avec le Bangladesh. La présidente de l’AN vietnamienne souligne que les deux pays se sont maintenus côte à côte et se sont mutuellement soutenus dans la construction et la défense nationale ainsi que dans le développement économique.Elle a suggéré que les deux parties continuent leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux et a appelé le Bangladesh à soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (mandat 2020-2021) et à celui de directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2017-2022.La présidente Nguyen Thi Kim Ngan s'est félicitée de la croissance élevée des liens économiques et commerciaux entre les deux pays avec le commerce bilatéral augmentant de 2,5 fois au cours de la période 2010-2014. Le chiffre a augmenté de 3,1% en 2016 par rapport à 2015 pour atteindre 608 millions d’USD.De nombreux produits vietnamiens comme le riz, les articles textile et d’habillement, les chaussures et les produits électroniques sont devenus populaires au Bangladesh. Les deux pays ont signé un accord sur l'encouragement et la protection des investissements le 18 mai 2005.Le Vietnam encourage les efforts conjoints visant à élargir la coopération dans d'autres domaines comme la défense nationale, la pêche, l'éducation et la formation, la culture et le tourisme, a déclaré la présidente Nguyen Thi Kim Ngan.Elle a salué la signature du document prorogeant le protocole d'accord des deux pays sur le commerce du riz, ce qui permettra au Vietnam de vendre un million de tonnes de riz au Bangladesh chaque année.Pour sa part, la présidente bangladaise a estimé que le Vietnam et le Bangladesh ont été affectés par les effets néfastes des changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer et ont une expérience en matière d'égalité entre les sexes et de réduction de la pauvreté.Les deux pays devraient intensifier leur coopération et leur expérience d'échange, et se soutenir mutuellement dans ces domaines.La présidente bangladaise a informé son hôte des réalisations socio-économiques du Bangladesh, puisqu'il a pris l'indépendance en 1971, en citant l'autonomisation des femmes, la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile, les réalisations de nombreux objectifs du millénaire pour le développement et le développement d'énergies propres, vertes et renouvelables et de production aquatique, dans lesquels, selon elle, le Vietnam et le Bangladesh devraient coopérer dans l'avenir.Elles ont convenu que pour augmenter le commerce bilatéral à un milliard de dollars, comme l'ont consenti les leaders vietnamiens et bangladais, les deux pays devraient forger une collaboration dans le commerce et l'investissement et créer des conditions favorables pour que leurs entreprises participent à des foires, des expositions et des séminaires organisés dans les pays respectifs.Mme Shirin Sharmin Chaudhury a profité de l'occasion pour demander au Vietnam de faire plus attention à investir au Bangladesh qui a une population d'environ 160 millions et d'autres conditions favorables.En ce qui concerne la coopération entre les deux Parlements, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan s'est félicitée des résultats fructueux dans la coopération entre les deux organes législatifs dans les aspects bilatéraux et multilatéraux.Les deux dirigeantes de l’AN ont convenu de poursuivre les échanges et les rencontres de délégations de haut niveau entre les deux pays afin de partager leurs expériences en matière de législation et de supervision de la mise en œuvre des accords entre les deux pays, contribuant ainsi à favoriser l'amitié et la coopération intégrale.Les deux parties envisageront la formation de deux groupes parlementaires d'amitié pour constituer un pont reliant les législateurs des deux pays et encourager le développement du partenariat dans l’économie et l’échange entre les deux peuples.Les deux pays continueront de se soutenir mutuellement aux forums interparlementaires internationaux et régionaux, tout en confiant aux Comités des affaires extérieures et aux agences compétentes des organes législatifs des deux pays de travailler ensemble à la signature d'un mécanisme de coopération spécifique visant à renforcer la collaboration plus efficace et plus pratique entre les deux Parlements.Lors de l’entretien, les deux dirigeante de l’AN ont également partagé les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a félicité le Bangladesh pour avoir remporté le poste de président du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour le mandat 2017-2018.Les deux dirigeantes ont également accepté de continuer de collaborer étroitement dans les forums multilatéraux dont les deux pays sont membres.Plus tôt le même jour, la présidente du Parlement bangladais a rendu hommage au président Ho Chi Minh à son mausolée et a déposé des fleurs au mémorial aux morts pour la Patrie à Hanoi.Le soir même, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a donné un banquet en l’honneur de son holomogue bangladaise et la délégation parlementaire l’accompagnant. -VNA