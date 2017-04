L’Ambassadrice du Vietnam reçue par le maire de Rotterdam

L’Ambassadrice vietnamienne, Ngô Thi Hoa remet un cadeau au maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Photo: baoquocte.vn

Rotterdam (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam aux Pays-Bas, Ngô Thi Hoa, a rendu le 10 avril une visite de courtoisie au maire de la ville néerlandaise de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.​Le maire de Rotterdam a salué l'ambassadrice vietnamienne pour sa prise de fonctions dans ce pays. Il a également exprimé sa ​satisfaction devant le développement florissant des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas, dont celles entre Rotterdam et Hô Chi Minh-Ville.Les deux parties ont partagé le même souhait de renforcer la coopération entre les deux villes, notamment le déploiement efficace des accords de coopération entre Rotterdam et Hô Chi Minh-Ville, contribuant au développement des relations entre les deux pays.Rotterdam et Hô Chi Minh-Ville ont signé en mars 2015 un aide-mémoire du programme de coopération ​dans la résilience au changement climatique entre les deux villes​ pour la période 2015-2018.Selon ce texte, les deux parties vont partager des expériences concernant l’application des solutions en la matière, le processus d'élaboration des plans, la participation de la communauté...Les Pays-Bas ont accordé beaucoup de soutien à Hô Chi Minh-Ville pour que cette ville vietnamienne puisse mener à bien son programme «Développement de Hô Chi Minh-Ville orienté vers la mer et l’adaptation au changement climatique». Il s’agit également d’une partie de l’Accord de partenariat stratégique entre le Vietnam et les Pays-Bas dans la gestion des ressources en eau et la résilience aux changements climatiques. -NDEL/VNA