L'ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis en visite à l'Académie militaire de West Point

L'ambassadeur Pham Quang Vinh (2e à gauche, cravaté de rouge) et des responsables de l'Académie militaire de West Point. Photo: VNA



Washington (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis Pham Quang Vinh est allé travailler à l'Académie militaire de West Point, dans l'Etat de New York.

Le diplomate vietnamien a rencontré le chef de l'académie, le général de corps d'armée Robert Caslen et d'autres responsables, et a eu une discussion avec le personnel et les cadets de l'académie sur les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis.

Pham Quang Vinh a cité les jalons historiques des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis, estimant le cadre de partenariat intégral et ses principes de relations égales dans un intérêt commun, le respect ​des institutions politiques de chacun, et le caractère multiforme de leur coopération.

Ces dernières années, les deux pays ont multiplié la visite de délégations de haut rang. Le commerce bilatéral a atteint 50 milliards de dollars, soit 100 fois plus ​qu'en 1995, années de rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les relations de coopération dans l'éducation, la santé, et les sciences et les technologies, sont renforcées. Les deux pays ont étroitement coopéré dans la sécurité de la navigation, la recherche et le sauvetage en mer, la résilience aux catastrophes naturelles, le règlement des conséquences laissées par la guerre, le déminage, la décontamination et la coopération dans le maintien de la paix...

Présent lors de la rencontre avec le diplomate vietnamien, ​secrétaire d'Etat adjoint Patrick Murphy a estimé que

les relations entre les deux pays se développaient de façon impressionnante d​epuis ces 40 dernières années. Les ennemis sont devenus partenaire intégral avec une coopération multidisciplinaire. Il a rappelé sa visite au Vietnam au début des années 90 et y avoir vu, de ses propres yeux, ​le développement du pays après la guerre.

Lors de la rencontre avec le personnel et les cadets, Pham Quang Vinh a partagé les réalisations du Vietnam, sa position ​sur son développement, ses politiques extérieures et d'intégration au monde.

Il a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération l'accélération de son partenariat intégral avec les Etats-Unis.

Robert Caslen a estimé le bon développement des relations entre son pays et le Vietnam. Présentant les domaines de formation de l'académie, il a souhaité partager des expériences avec le Vietnam, renforcer les échanges ​de cadets et promouvoir l'étude sur l'homme et la nature du Vietnam et les relations entre les deux pays. -VNA



