L'ambassadeur du Vietnam au Laos présente ses lettres de créance

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hung (droite) présente ses lettres de créance au secrétaire général du Parti et président du Laos Bounnhang Volachith. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le nouvel ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, a présenté le 28 décembre à Vientiane ses lettres de créance au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bounnhang Volachith.

Lors de cette réception, Bounnhang Volachith a affirmé que ces dernières années, les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux gouvernements et les populations du Vietnam et du Laos ne cessaient d’être approfondies au service de l’intérêt des deux nations.

Il a toutefois noté que les relations bilatérales dans l’économie n’étaient pas à la hauteur de leurs liens politiques, demandant ainsi aux deux pays de prendre des mesures visant à améliorer l’efficacité de leur coopération dans ce domaine.

Le dirigeant laotien a indiqué que le diplomate vietnamien Nguyên Ba Hung assumait son poste dans le contexte où les deux pays préparaient l’organisation de la 39e réunion du Comité de coopération Laos-Vietnam, la célébration des 55 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques et des 40 ans du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2017.

Il a estimé que l’ambassadeur Nguyên Ba Hung contribuera à cultiver les relations vietnamo-laotienne, soulignant que le Laos travaillerait étroitement avec le Vietnam pour protéger et développer leurs liens spéciaux.

Le diplomate vietnamien a salué les réalisations historiques obtenues par le Laos au cours de ses 30 ans de Renouveau, ainsi que les résultats de la mise en oeuvre de la Résolution du Xe Congrès du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et les succès de sa présidence de l’ASEAN en 2016.

Il a exprimé sa confiance que sous la direction du PPRL, le peuple laotien continuerait d'obtenir de nouveaux acquis dans son œuvre de Renouveau et de réaliser avec succès la Résolution du Xe Congrès du PPRL.

L'ambassadeur Nguyên Ba Hung a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens et lui-même feraient de leur mieux pour renforcer les relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays. -VNA