L’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud aide un marin vietnamien

Hanoi (VNA) - L'ambassade vietnamienne en Afrique du Sud a fourni une assistance rapide à un marin vietnamien qui a été abandonné dans la ville du Cap par un navire de pêche taïwanais.

Un représentant de l'​ambassade du Vietnam (droite) en Afrique du Sud remet ​un billet d'avion ​au marin Nguyên Van Thanh. Photo: Ambassade du Vietnam en Afrique du Sud.

Après avoir reçu le 23 décembre ​les informations, l'​ambassade du Vietnam a établi un contact immédiat avec la communauté vietnamienne du Cap et leur a demandé d'aider la victime à acheter un billet au siège de l'ambassade à Pretoria.Dans la matinée du 24 décembre, l'ambassade a envoyé un fonctionnaire pour accueillir l'homme, appelé Nguyên Van Thanh.L'​ambassade a également aid​é Nguyên Van Thanh à remplir toutes les procédures nécessaires et à acheter un billet d'avion pour rentrer au pays dès que possible.Nguyên Van Thanh est né en 1977 dans la province côtière d’Ha Tinh (Centre). Il a quitté le Vietnam le 21 avril 2015 pour travailler sur un navire taïwanais, qui ​mouillait le 20 octobre au port du Cap.Après avoir été abandonné dans la ville, il a dû recevoir des soutiens auprès d'autres marins des navires taïwanais et chinois.Selon les prévisions, il devrait rentrer chez lui le 28 décembre sur un vol de Kenya Airways. -VNA