L’Agence vietnamienne d’information et Yonhap renforcent la coopération

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi (droite), et le président et directeur exécutif de Yonhap, Park No-hwang.



Hanoi (VNA) - L'Agence vietnamienne d’information (VNA) et l'agence de presse Yonhap de la République de Corée renforceront l'échange d'informations multimédia, conformément à l'évolution de la presse à l'ère numérique.

Cela a été convenu lors de l’entretien entre le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, et le président et directeur exécutif de Yonhap, Park No-hwang, à Hanoi le 9 février.

Ils se sont également accordés pour améliorer la qualité des photos échangées et améliorer les compétences linguistiques de leurs journalistes et rédacteurs en langue vietnamienne et coréenne.

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a affirmé que la VNA et Yonhap ont bien réalisé les accords de coopération impliquant l'échange de nouvelles et de délégations, l'assistance aux correspondants et le soutien mutuel sur les forums multilatéraux de coopération dans la presse. Il a considéré les nouvelles fournies par Yonhap comme une importante source d'information sur la situation en République de Corée et dans la péninsule coréenne.

Il a félicité Yonhap pour son élection en tant que vice-président de l'Organisation des Agences de Presse d'Asie-Pacifique (OANA) lors de sa 16ème Assemblée générale, tenue en Azerbaïdjan en novembre dernier, exprimant son soutien à Yonhap pour jouer un rôle plus important au sein de cette organisation avant de souhaiter que Yonhap continue à soutenir la VNA dans ce forum.



Soulignant le développement constant de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée, le président de Yonhap a déclaré que son agence voulait continuer à intensifier la collaboration avec la VNA, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a également demandé à la VNA de soutenir le projet PyeongChang News Service Network (PNN), conçu par Yonhap pour servir les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 organisés par la République de Corée.

À l’issue de l’entretien, les dirigeants de la VNA et de Yonhap ont signé un accord de coopération professionnelle et un accord sur les membres du PNN.



La VNA et Yonhap ont établi les relations de coopération en 1994, qui a également été l'année où la VNA a ouvert un bureau à Séoul. Yonhap a envoyé des correspondants à Hanoi en 2000. Tous les deux sont membres du Conseil exécutif de l'OANA. -VNA