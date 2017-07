Dans une usine de fabrication des smartphones de Samsung. Photo: Congthuong

Hanoï (VNA) - 46,1% des entreprises sud-coréennes augmenteront leurs investissements au Vietnam dans les temps à venir, et 71% d’entre elles sont satisfaites des activités de gestion des affaires dans le pays, selon l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam.

Selon le département de l’Investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, de janvier à fin juin, la République de Corée a investi au Vietnam dans 6.130 projets cumulant 54,5 milliards de dollars, devenant le premier des 120 pays et territoires investisseurs au Vietnam à l’heure actuelle, dont 4,95 milliards en juin.

Le professeur Nguyen Mai, ancien vice-ministre du Plan et de l’Investissement, a estimé que la plupart des projets sud-coréens sont efficaces et ont un impact socio-économique positif au Vietnam. Le groupe Samsung est un bon exemple. Avec plus de 14 milliards de dollars, il est le plus grand investisseur étranger au Vietnam.

Évaluant les perspectives dans l'attrait de l'IDE en provenance de la République de Corée, Nguyen Mai a souligné que de nombreuses PME sud-coréennes cherchent à renforcer leurs investissements au Vietnam.

Selon Ryu Hang Ha, président de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam, les investisseurs sud-coréens ont pris contact avec l'association afin de sonder l'environnement de l'investissement au Vietnam. Parmi les secteurs attirant le plus d’attention figurent l'industrie de transformation, de fabrication, l’énergie…

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 25 ans, les deux pays ne cessent d’œuvrer pour dynamiser la coopération notamment dans l’économie. Hanoï et Séoul sont parvenus à un accord de libre-échange, grâce auquel le commerce bilatéral a considérablement augmenté.

"De nombreuses entreprises sud-coréennes choisissent le Vietnam comme une nouvelle destination, donc leurs investissements dans le pays continueront d'augmenter dans les temps à venir", a estimé Ryu Hang Ha. -CPV/VNA