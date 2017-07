Quang Ninh, 5 juillet (VNA) - L'aéroport international de Vân Dôn dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), le premier aéroport investi par une entreprise privée au Vietnam, devrait être opérationnel fin mars 2018.

La route reliant le futur aéroport de Vân Dôn à la zone industrielle et aux quartiers urbains. Photo : VNA



L'aéroport est doté d’un fonds d’investissement de près de 7.500 milliards de dôngs (330 millions de dollars), dont 5.256,9 milliards de dôngs pour la construction et les équipements, et le solde pour la libération du foncier. .



Il est conçu pour desservir 2 millions de passagers par an d'ici 2020 et sera élargi pour desservir 5 millions de passagers par an d'ici 2030 si la demande de déplacement à travers l'aéroport augmente.

Cet aéroport couvera 290 ha de la zone économique de Vân Dôn dans la commune de Doàn Kêt, district insulaire de Vân Dôn. Le maître d’œuvre est Sun Group. Ce projet est réalisé suivant une convention BOT (Bâtir-Opérer-Transférer).

Ses pistes pourront accueillir des B777 ou équivalent. Son aérogare de 17.650 m² pourra faire transiter jusqu’à 2 millions de passagers, et au moins 10.000 tonnes de fret, par an.

Une fois achevé, l’aéroport contribuera à aider à attirer des investissements et des touristes à l’île de Vân Dôn et la Baie d’Ha Long.-VNA