L'ADB soutient la construction du 3e périphérique de Ho Chi Minh-Ville

Le vice-ministre des Transports et des Communications du Viet Nam Nguyen Ngoc Dong (droite) et Eric Sidgwick, directeur de la BAD au Vietnam signent cet accord. Photo: giaothong

Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a signé ​le 21 décembre un accord ​de ​cons​eil ​avec le ministère des Transports ​et des Communications pour le projet de 3e périphérique de Ho Chi Minh-Ville.

​Les signataires en étaient Nguyen Ngoc Dong, vice-ministre vietnamien des Transports et des Communications, et Eric Sidgwick, directeur de la BAD au Vietnam.



​​Le département des partenariats public-privé (PPP) de la ​banque ​soutiendra le ministère vietnamien dans le développement d'un projet ​de PPP afin de ​promouvoir l'investissement privé.



Il est nécessaire de mobiliser les ressources du secteur privé pour mettre au point des projets de PPP viables au Vietnam. Il faut ​également déterminer et régler les obstacles ​à la mise en oeuvre de tels projets, a déclaré M. Sidgwick.



Ho Chi Minh-Ville est le centre économique du pays où sont concentrée les grandes industries ​du pays et ​possède une population croissante. Le ​3e périphérique, qui sera construit ​sur un rayon ​situé à 25 kilomètres du centre-ville, facilitera ​la circulation et réduira ​les embouteillages intra-muros.

La BAD, ​dont le siège est à Manille, a pour objet de lutter contre la pauvreté ​dans la région Asie-Pacifique. En 2015, l'assistance de la BAD s'est élevée à 27,2 milliards de dollars. -VNA