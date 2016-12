La zone de hautes technologies de Hoa Lac deviendra une destination attrayante

Un coin de la zone de hautes technologies de Hoa Lac. Photo: VNA.

Hanoi (VNA) - Le Comité de Gestion de la zone des hautes technologies de Hoa Lac (en banlieue de la ville de Hanoi) a tenu, le 20 décembre, une conférence sur l’investissement dans le but de promouvoir les potentiels scientifiques et technologiques de cette zone afin d’en faire une destination attrayante pour les investisseurs.

Lors de la conférence, le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, a demandé au Comité de Gestion de la zone des hautes technologies de Hoa Lac de mettre l’accent sur l’amélioration de l’environnement d’investissement, le renforcement des compétences professionnelles de la main-d’œuvre, l’élaboration de mécanismes et politiques spécifiques à soumettre au gouvernement. Cette démarche a pour objectif de faire de cette zone une destination attrayante pour les investisseurs vietnamiens et étrangers.

Il a également invité l’​ambassade du Japon au Vietnam​ et la JICA (Agence japonaise de Coopération internationale) à assurer le rythme des travaux du projet d’amélioration des infrastructures de la zone.

Chu Ngoc Anh a souhaité que les ambassades et bureaux de représentation des pays étrangers au Vietnam, les organisations internationales, le Comité populaire de Hanoi, l’Université nationale de Hanoi, l’Académie des Sciences et Technologies du Vietnam continuent d’aider le Comité de gestion de la zone dans la promotion de l'image de c​elle-ci, la formation de la main-d’œuvre, etc.

Le ministre des Sciences et des Technologies s’est déclaré convaincu que la zone des hautes technologies de Hoa Lac deviendrait un facteur important du succès de l’œuvre d’édification et de développement socio-économique du pays bas​ée sur l’innovation et la créativité.

Dans le cadre de la conférence, le Comité de Gestion de la zone des hautes technologies de Hoa Lac a signé des accords de coopération avec ses partenaires que sont l’Académie des Sciences et Technologies du Vietnam, l’Université nationale de Hanoi, l’Association de petites et moyennes entreprises du Vietnam, le Service des Sciences et Technologies de Hanoi, le Groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam, la Banque commerciale par actions d'industrie et de commerce du Vietnam (Vietinbank), la Compagnie générale par actions d’assurance du pétrole du Vietnam (PVI) et le Fonds de promotion des start-up du Vietnam.

Ces accords de coopération se concentrent sur l’attrait de l’investissement, le développement de villes intelligentes ainsi que des potentiels scientifiques et technologiques de cette zone. -NDEL/VNA