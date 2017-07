Dans la ZE de Vân Dôn. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre (PM) a approuvé un ​plan global sur le développement socio-économique de la province de Quang Ninh (Nord) et a décidé de faire de la zone économique (ZE) de Vân Dôn «une zone administrative et économique spéciale dans un proche avenir».



Le PM a demandé à la province de Quang Ninh d’utiliser les budgets locaux et de mobiliser d’autres sources d’investissement pour ces projets.



Il a également ​ordonné aux autorités de cette province d'observer tous les atouts économiques et les richesses naturelles de la ZE de Vân Dôn pour élaborer des politiques et mécanismes au service de son développement socio-économique.



En 2006, Vân Dôn - l’un des plus grands districts insulaires au Vietnam - a été autorisé à développer la zone économique de Vân Dôn par le Premier ministre.



Ce district insulaire est le point de convergence du corridor économique Vietnam-Chine, de la ceinture économique Nanning-Singapour et du triangle économique clé du Nord (Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh).



En outre, il est doté d’importantes ressources ​en fruits de mer, tant en termes de volume que de diversité. Avec sa géographie avantageuse et ses ressources naturelles, Vân Dôn a considérablement changé ces dernières années, en particulier depuis la décision du PM d'y créer une zone économique. Il a dès lors bénéficié d’investissements pour moderniser ses infrastructures et équipements. -NDEL/VNA