La VNA intensifie la coopération avec l'Agence de presse Kyodo

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, et le président et rédacteur en chef de l'agence de presse Kyodo, Masaki Fukuyama, signent un protocole d'accord de coopération. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), conduite par son directeur général Nguyen Duc Loi, a eu mercredi matin à Hanoï un entretien avec celle de l'Agence de presse japonaise Kyodo, conduite par son président et rédacteur en chef, Masaki Fukuyama, en visite de travail du 11 au 15 avril au Vietnam.

Le directeur général Nguyen Duc Loi a souligné que les produits d’information fournis par l’agence Kyodo étaient une source d’informations internationales importante pour la VNA et pour la presse vietnamienne en générale.

M. Nguyen Duc Loi a informé de l’Année de l’APEC 2017, avant d’affirmer que la VNA est prête à fournir des informations sur cet évènement à l’agence Kyodo, espérant qu’à cette occasion, celle-ci présentera plus d’informations sur le ​Vietnam et ses habitants.

De son côté, le président et rédacteur en chef de Kyodo a annoncé l’organisation par son pays de la Coupe du monde de rugby 2019, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques 2020, espérant que la VNA coopérera avec ​elle pour couvrir ces évènements. Il a souhaité ​​que les deux parties continuent d'échanger des informations sur les services de techn​ologies numériques et liés aux nouvelles technologies en général.

MM. Nguyen Duc Loi et Masaki Fukuyama se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus dans la coopération ces derniers temps, notamment dans l’échange d'informations sur la situation de chaque pays respectif, l’aide mutuelle accordée aux correspondants de chaque agence dans chaque pays. Ils ont souhaité élargir les activités de coopération, estimant que les agences de presse internationales doivent faire en sorte de s’approprier le monde numérique.

Les deux parties sont convenues de se soutenir sur les forums de communications régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’Organisation des agences de presse de l’Asie-Pacifique (OANA).

La VNA et l’agence Kyodo ont établi ​des liens de coopération dès la fin des années 1980. Aux termes de l’accord de coopération bilatérale signé le 7 août 2007, les deux parties fournissent gratuitement l’une à l’autre les nouvelles en japonais et en anglais, ainsi que les photos avec les légendes photo en anglais, au service du travail d'information extérieure de chaque partie. Elles sont convenues d’échanger des expériences professionnelles et d’aider leurs correspondants dans chaque pays respectif.

Les deux agences ont signé des protocoles d’accord de coopération dans la formation du personnel, le développement de la communication multimédia, et procèdent à des​ échanges réguliers de délégations. -VNA