Photo: Internet

Hanoï (VNA) – ​Fruit de la coopération entre l’Opéra de Hanoi et l’Institut Francophone International (IFI) via un projet de coopération entre ces deux établissements, la visite virtuelle de l’Opéra de Hanoï est désormais possible. Elle vient d’être inaugurée ce mercredi.

Cette visite dure environ 15 minutes avec des scènes filmées de manière ingénieuse. En ​parallèle à la musique de fond composée d'œuvres françaises renommées, les légendes présentant chaque partie de l’Opéra sont minutieusement rédigées en trois langues : vietnamien, français et anglais.

Cette visite virtuelle fournit de riches connaissances sur le processus de construction, les traits originaux de l’architecture, le processus de modernisation de la scène et de la musique vietnamiennes au début du 20e siècle, mais aussi sur la vie et les contributions du scénariste Vu Dinh Long, considéré comme le père du théâtre parlé du Vietnam, et de Claude Bourrin, 1er directeur de l’Opéra de Hanoï.

L'Opéra de Hanoï a été bâti d'après les plans des architectes Harlay et Broyer en collaboration avec Lagisquet, sous la direction des ingénieurs Travary et Savelon. Mis en chantier le 7 juin 1901, il a été et achevé le 9 décembre 1911. Cet ouvrage est inspiré de l’architecture de l’opéra Garnier de Paris. En raison de la faible solidité du sol, plus de 35.000 pieux de bambou ont été plantés et une couche de 90 cm d'épaisseur de béton a été coulée dans le marais pour poser les fondations. Environ 12.000 m3 de différents matériaux et près de 600 tonnes d'acier ont été utilisés. Le bâtiment s’étend sur 2.600 m², il mesure 87 m de long, 30 m de large et 34 m de haut. À une époque où Hanoï ne comptait que 80.000 habitants, cet ouvrage pouvait paraître un peu démesuré...

Selon la directrice de l’Opéra de Hanoï, Nguyen Thi Minh Nguyet, conscient de la valeur patrimoniale et historique de cet ouvrage centenaire, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a accéléré les activités de préservation, d’exploitation et de présentation des spectacles présentés dans ce haut-lieu artistique pour que le public puisse ​apprécier des programmes de qualité.

Ainsi, ​outre le fait que l’Opéra de Hanoï ​ait ouvert ses portes aux visiteurs depuis juin dernier, la visite virtuelle de ce monument emblématique de la capitale vietnamienne sert aussi ​​à la rapprocher du public. Il s’agit d’un produit efficace ​tant au niveau technologique que culturel, un produit typique de la révolution industrielle 4.0 permettant au public du monde entier d'admirer ce monument dans ses moindres détails.

A noter enfin que cette visite virtuelle de l’Opéra de Hanoï est un projet de numérisation des patrimoines culturels que l’IFI a d’ores déjà conçu. Selon son directeur Ngo Tu Lap, ce projet a utilisé des outils, des solutions technologiques dernier cri en se basant sur des études ​menées par des experts de haute volée, mais aussi des artistes vietnamiens et étrangers renommés. Elle apparaît comme un cadeau spécial à réserver à tous les amoureux de Hanoï, les personnes cultivées et tous ceux qui tiennent en haute considération des liens traditionnels Vietnam-France. -VNA