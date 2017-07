Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle du président Tran Dai Quang en Russie et Biélorussie a réussi, marquant un jalon très important pour approfondir les relations entre le Vietnam et la Russie et la Biélorussie, étant un moteur pour la coopération entre les partenaires traditionnels, a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information sur les résultats de cette visite, le vice-ministre permanent a indiqué que la visite coïncidait avec la célébration des 25 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie et la Biélorussie et tombait au moment de développement satisfaisant des relations économiques et commerciales bilatérales, grâce à l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique.

En Russie, Tran Dai Quang a rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes. Les Russes ont affirmé que la Russie considérait le Vietnam comme l'un de ses partenaires prioritaires dans sa politique extérieure en Asie-Pacifique et souhaitait resserrer la coopération bilatérale multiforme.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a tenu en haute estime les relations d'amitié traditionnelles avec le Vietnam et l'a considéré comme un partenaire de confiance en Asie du Sud-Est. Lors de l'entretien et d'autres contacts bilatéraux, les dirigeants vietnamiens et biélorusses ont affirmé la détermination de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Lors de la visite, il y a eu 14 accords signés entre le Vietnam et la Russie et neuf entre le Vietnam et la Biélorussie, concernant l'économie, la défense, la sécurité, les sports, le tourisme, l'environnement, les sciences et technologies...

Le Vietnam et la Russie ont rendu publique une Déclaration commune tandis que le Vietnam et la Biélorussie ont signé une autre pour développer de façon profonde et intégrale les relations de partenariat Vietnam-Biélorussie.

Les dirigeants vietnamiens et russes et biélorusses ont convenu des mesures et des orientations précises pour stimuler la coopération économique et commerciale bilatérale ainsi que profiter au maximum des intérêts de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique pour porter le commerce bilatéral Vietnam-Russie à 10 milliards de dollars en 2020 et celui Vietnam-Biélorussie à 500 millions de dollars dans le futur proche.

Le Vietnam et la Russie se sont engagés à promouvoir l'investissement, la création des coentreprises et à faire avancer les projets de coopération dans le pétrole, l'énergie, la fabrication de machines, l'agriculture, les infrastructures et les télécommunication.

La Biélorussie a souhaité renforcer la coopération avec le Vietnam dans les infrastructures, les technologies de l'information, l'agriculture, la construction automobile...

Les tables rondes économiques Vietnam-Russie et Vietnam-Biélorussie ont été organisées avec la participation nombreuse des entreprises vietnamiennes, russes et biélorusses, témoignant du souhait des pays d'intensifier la coopération économique bilatérale.

Le Vietnam et la Russie ont décidé de resserrer la coopération dans l'énergie nucléaire, dont la construction prochaine du Centre des sciences et technologies nucléaires au Vietnam, d'accélérer la coopération décentralisée, d'élargir la coopération dans l'éducation et la formation, dont l'enseignement du russe dans des écoles vietnamiennes et enfin d'organiser les Journées de la culture russe au Vietnam en 2017.

Le Vietnam et la Biélorussie se sont convenus de renforcer la coopération dans les sciences et les technologies, la culture, l'éducation, l'information et la communication et la coopération décentralisée.

La visite officielle du président Tran Dai Quang en Russie et en Biélorussie a créé la nouvelle force pour le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et les relations d'amitié traditionnelle Vietnam-Biélorussie. Les relations entre le Vietnam et les deux pays entrent dans une nouvelle période de développement, plus substantiel, plus dynamique et plus efficace, a estimé Bui Thanh Son.

Le ministre vietnamien a souligné les rencontres pleines d'émotions entre le président Tran Dai Quang et des Russes et Biélorusses, dont les anciens experts militaires déjà en mission au Vietnam pendant la guerre. Le président vietnamien a affirmé la reconnaissance pour toujours du peuple vietnamien pour l'assistance et la sacrifice des Russes et Biélorusses pour la libération du Vietnam.

Tran Dai Quang a remercié les dirigeants russes et biélorusses de créer les meilleurs conditions à la vie des résidents vietnamiens en Russie et en Biélorussie.

Dimanche matin, 2 juillet, le président Tran Dai Quang, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam l'accompagnant, sont arrivés à Hanoï, au terme de leur visite officielle en Russie et en Biélorussie. -VNA