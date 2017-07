Hanoi (VNA) – La première visite officielle en Russie du président vietnamien Trân Dai Quang depuis son investiture vise à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, peut-on lire dans différents journaux russes parus jeudi.

Le président vietnamien Trân Dai Quang (à gauche) s'entretient avec son homologue russe Vladimir Poutine, le 29 juin à Moscou. Photo: VNA

L’agence de presse TASS a réservé de larges colonnes à l’entretien entre le président vietnamien Trân Dai Quang et son homologue russe Vladimir Poutine. Elle a cité le président russe qui a estimé que la visite de son hôte donnerait une nouvelle dynamique au partenariat et à l’amitié entre les deux pays.Elle a fait savoir que les deux dirigeants ont échangé leurs vues sur les récentes évolutions complexes de la situation en Mer Orientale, et souligné à l’unanimité leur attachement au règlement pacifique des différends, à l’exclusion de tout recours à la menace ou à l’emploi de la force, conformément au droit international.Sous le titre «L’accolade des deux présidents - symbole des relations Russie-Vietnam», l’agence de presse Sputnik s’est focalisée sur l’entretien qui a duré plus de deux heures entre les présidents Trân Dai Quang et Vladimir Poutine. S’ils ont évoqué tous les aspects de la coopération bilatérale, les deux dirigeants ont insisté sur l’économie et sur des projets d’investissement commun d’une valeur totale de 10 milliards de dollars.Rapportant la rencontre entre le président Trân Dai Quang et président du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), Gennady Ziuganov, Sputnik a fait savoir que le dirigeant du KPRF a salué le Vietnam comme un allié digne de confiance et s’est engagé à faire de son mieux pour renforcer les liens entre les deux pays.Le service presse du Kremlin a publié jeudi 29 juin une déclaration, soulignant qu’il s’agissait de la première visite en Russie du président Trân Dai Quang, le dirigeant qui joue un rôle important dans la politique extérieure du Vietnam, représente l’Etat vietnamien sur la scène internationale et signe les accords transnationaux.Interviewé par la chaîne de télévision RT, le professeur Petr Tsvetov, de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques en 1950, qui ont connu un nouveau développement depuis 2001, lorsque le président Vladimir Poutine a visité le Vietnam et signé une déclaration commune sur le partenariat stratégique entre les deux pays.Au centre de l’agenda de cette visite figurent la coopération économique avec l’attention portée sur le pétrole et le gaz, l’ingénierie mécanique et la technologie militaire.Le Vietnam est un point d’appui important de la Russie en Asie du Sud-Est, et si la Russie veut renforcer sa position dans cette région, elle devrait développer ses liens avec le Vietnam, a-t-il encore indiqué, ajoutant que le Vietnam est le pays avec qui la Russie dispose du plus grand potentiel de coopération au sein de l’ASEAN grâce à leur relation d’amitié traditionnelle depuis l’ère soviétique. – VNA