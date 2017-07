Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse. Photo: VNA

Hanoi, 4 juillet (VNA) - La visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne et sa participation au Sommet du G20 du 5 au 8 juillet transmettront un message sur le Vietnam dynamique qui est un membre de confiance et responsable de la communauté internationale.Le Vietnam et l'Allemagne ont établi leurs relations diplomatiques le 23 septembre 1975. Depuis lors, les relations d'amitié et de coopération bilatérales se sont développées de manière approfondie.

La confiance et la compréhension mutuelles ont été renforcées par l'échange régulier de délégations de haut niveau et de mécanismes de coopération. Lors de la visite du Vietnam par la chancelière allemande Angela Merkel en octobre 2011, les deux chefs gouvernementaux ont signé la déclaration commune de Hanoi sur l'établissement d'un partenariat stratégique qui a fixé des cibles et des mesures visant à intensifier la coopération bilatérale.



L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe avec un commerce bilatéral atteignant 8,78 milliards d’USD l'an dernier et 3,8 milliards d’USD au cours des cinq premiers mois de 2017. Le Vietnam exporte principalement des téléphones, des pièces détachées d’ordinateur, des produits textiles et d’habillement, des chaussures, du café, des produits agricoles et aquatiques en Allemagne et importe des machines, des pièces de rechange, des automobiles, des produits chimiques, pharmaceutiques et laitiers de ce pays européen.



En termes d'investissement, l'Allemagne considère le Vietnam comme un marché prometteur avec un développement rapide en Asie. Au 20 avril, le pays européen avait 285 projets d'une valeur de 1,41 milliard d’USD dans le pays, se classant cinquième dans l'Union européenne et 20 parmi 116 pays et territoires investissant au Vietnam. Il existe environ 300 entreprises allemandes opérant au Vietnam.



Pendant ce temps, le Vietnam compte 30 projets d'investissement en Allemagne avec un capital total de 124,8 millions d’USD, axé sur la banque et les finances, les automobiles, l'immobilier, les services et l'informatique.



Depuis 1990, l'Allemagne a fourni environ 2 milliards de dollars pour les projets d'aide publique au développement au Vietnam grâce à une coopération technique et financière. Le gouvernement allemand a promis une aide de plus de 600 millions d'euros (682,1 millions d’USD) pour des projets d'énergie, de formation professionnelle et d'environnement du Vietnam.



L'Allemagne est l'un des marchés les plus importants pour le secteur touristique vietnamien. Au cours des trois premiers mois de cette année, 61.923 Allemands ont visité le Vietnam, en hausse de 13,2% en glissement annuel. À compter du 1er juillet, le Vietnam a exempté à titre d’essai de visa pour les citoyens allemands qui restent pendant 15 jours ou moins.



L'allemand est enseigné comme deuxième langue étrangère dans 13 écoles du pays grâce à une initiative du ministère allemand des Affaires étrangères.



Il y a actuellement 176.000 Vietnamiens vivant en Allemagne. Plusieurs États ont également piloté l'enseignement de la langue vietnamienne dans les écoles, telles que Brandebourg, Berlin, Sachsen et Sachsen Anhalt.



En outre, les deux pays ont signé des accords pour créer une base juridique pour la coopération économique dont l’accord de non double imposition et celui sur la protection et l'encouragement des investissements.



Sur le thème "Formons un monde interconnecté", le Sommet du G20 se déroulera du 7 au 8 juillet à Hambourg. En tant que pays hôte de l'APEC 2017, le Vietnam a été invité à des conférences et des réunions dans le cadre du G20 cette année.

Les dirigeants du G20 débattront des principaux sujets que sont l'économie, la finance, le climat, le commerce, l'emploi et la politique de développement. La migration et les flux de réfugiés, ainsi que la lutte contre le terrorisme, figurent parmi les autres questions essentielles d'importance mondiale qui figureront à l'ordre du jour du sommet.

Le G20 réunit 19 pays et l'UE. Les membres du G20 représentent plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète et près de deux tiers de la population mondiale.

Le sommet du G20 a été établi en 2008 sur fond de crise financière mondiale en vue de renforcer la coopération économique internationale. Depuis lors, les membres du G20 se réunissent chaque année pour examiner un large éventail de questions liées à la coopération économique et financière. -VNA