Phnom Penh, 18 juillet VNA) – La visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, du 20 au 22 juillet au Cambodge contribuera à porter les relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du. Photo : VNA

C’est ce qu’a souligné l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du, lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information au Cambodge.

Il s'agit de ​sa deuxième visite dans le pays en tant que secrétaire général du PCV.

Cette visite se déroulera au moment de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge, ce qui manifeste que le Vietnam prend en considération le développement des relations de voisinage amical entre les deux pays.

Cette visite vise à affirmer que le Vietnam bien possède la devise de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable" entre les deux pays.

[La presse cambodgienne informe de la visite d’État au Cambodge du leader du PCV]

Le Vietnam et le Cambodge maintiennent aussi des échanges de délégations de tous les échelons, dont la visite au Cambodge du président Tran Dai Quang, du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, et celle de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngân, et la participation du Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen et du président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin à la cérémonie des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays au Vietnam.

La coopération économique a enregistré des résultats encourageants. Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,9 milliards de dollars dans 190 projets. ​ Les projets des investisseurs vietnamiens vont dans divers domaines, contribuant considérablement au développement du Cambodge, à l’œuvre de la lutte contre la pauvreté, du bien-être sociale, la création des emplois des habitants cambodgiens.

En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à environ 3 milliards de dollars. Les deux parties s’efforcent d’atteindre 5 milliards de dollars dans l’avenir.

Cependant, le diplomate vietnamien a estimé que les potentiels de coopération entre les deux pays s’avèrent modestes. Les deux parties doivent renforcer la coopération dans l’éducation, la formation, la santé, la culture, la sécurité et la défense.

Le Vietnam et le Cambodge se sont également engagés à n’autoriser aucune force hostile à utiliser le territoire de l’un pour menacer la sécurité de l’autre.

Les deux pays ont achevé plus de 84% du volume de travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune. Ils sont déterminées à régler définitivement les sections frontalières restantes pour achever ces travaux et mettre la dernière main aux dossiers de délimitation et de bornage frontaliers dans le meilleur délai en vue de faire de la frontalière vietnamo-cambodgienne une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement durable.

Ces derniers temps, les deux pays échangent régulièrement des visites de délégations de dirigeants du Parti, de l’Etat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ainsi que des ministères, secteurs, localités des deux pays, contribuant à consolider la confiance mutuelle.

Le Vietnam et la Cambodge doivent promouvoir la coopération int »grale, répondant à la nouvelle situation pour les intérêts des deux peuples.

La coordination étroite dans les forums comme le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, la coopération entre 4 pays Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam, la stratégie de coopération économique Ayaoadi-Chaophaya-Mékong, l’ASEAN, l’ASEM, l’ONU, afin de rehausser le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.

L’éducation sur les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge pour la jeune génération est aussi l'élément important contribuant à la consolidation et au développement des relations de coopération à long terme entre les deux, a conclu l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Thach Du. - VNA