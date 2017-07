New York (VNA) – L’État américain de Virginie a conclu un protocole d’accord de coopération avec ses partenaires vietnamiens - Hanoï, Bà Ria-Vung Tàu, Dông Nai, Long An, Quang Tri, Thai Nguyên et le Département des affaires extérieures du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre entre les dirigeants de la Virginie et de Hanoï, Bà Ria-Vung Tàu, Dông Nai, Long An, Quang Tri, Thai Nguyên, le 11 juillet en Virgine. Photo : VNA

Ce texte, le premier entre l’un des premiers États des États-Unis ​et un groupe des localités d’importance nationale du Vietnam, a été signé le 11 juillet sous le regard du gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, et de l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, à l’issue d’un séminaire tenu dans le cadre d’une visite de travail en Virginie des dirigeants des six localités vietnamiennes.La cérémonie de signature a été organisée dans le but d’améliorer l’efficacité de leur coordination dans l’économie, le commerce, la construction d’infrastructures, le transport maritime, la production pharmaceutique, l’agriculture, l’énergie, le tourisme et la protection environnementale, comme de promouvoir le Partenariat intégral Vietnam-États-Unis.La délégation vietnamienne, conduite par le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Duc Chung, a été accueillie à bras ouverts par le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, qui a affirmé faire grand cas et désirer renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans l’économie et le commerce, l’éducation et la formation.Les deux parties ont discuté des perspectives de la coopération bilatérale lors d’un séminaire auquel ont participé des maires des villes de Fairfax, d’Arlington et de Loudoun, des représentants de plus de 150 sociétés américaines,ainsi que des dirigeants de six localités vietnamiennes et des représentants d’une cinquantaine d’entreprises vietnamiennes.L’ambassadeur Pham Quang Vinh a souligné que la signature du protocole d’accord qui coincide avec la date de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (11 juillet 1995 - 11 juillet 2017), traduit un engagement vigoureux des parties et un modèle vivant des relations de partenariat intégral Vietnam-États-Unis.La visite de travail aux États-Unis de la délégation vietnamienne s’insère dans le cadre du programme «Présentation des localités vietnamiennes aux États-Unis» organisé pour la première fois par l’Ambassade du Vietnam aux États-Unis, en coordination avec le Département des affaires extérieures du ministère vietnamien des Affaires étrangères.Lors de ces plus de 20 dernières années, les relations vietnamo-américaines n’ont cessé de se développer dans de nombreux domaines, allant de la politique à l’économie et au commerce, en passant par les sciences et les technologies, la culture, l’éducation, la défense et la sécurité.Les États-Unis sont aujourd’hui l’un des principaux partenaires d’investissement du Vietnam avec 835 projets totalisant plus de 10,2 milliards de dollars enregistrés. Les États-Unis sont le troisième partenaire commercial du Vietnam avec les échanges commerciaux bilatéraux de plus de 47 milliards de dollars en 2016. – VNA