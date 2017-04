La ville de Dà Nang coopère avec l’Irlande pour assister les startups

Cérémonie de signature. Photo : ICTNEWS.

Da Nang (VNA) - Dans le but de renforcer les actions de coopération ​concernant les start-up, l’innovation et le développement entrepreneurial, l’Incubateur d'entreprises de Dà Nang (Da Nang Incubator, DNES) a signé le 10 avril dans la ville centrale de Dà Nang un mémorandum de coopération avec Rubicon Centre de Cork (Rubicon CIT), un incubateur d'entreprises fondé par Enterprise Ireland et l’Institut de Technologie de Cork (Cork Institute of Technology, CIT).Dans le cadre de ce mémorandum, Rubicon CIT et DNES collaboreront au sein d'une série de programmes de coopération permettant à des jeunes pousses vietnamiennes et irlandaises d’accéder ​à leurs marchés ​respectifs. En matière de ressources et de conseils pour entrepreneurs et start-upers, les deux parties tentent ​d'engager des échanges de personnel et d’œuvrer aux programmes d'incubation et d’accélération de start-up. Par ailleurs, elles ont l’intention de créer un groupe de business angels (investisseurs providentiels) pour s’entraider.Ce mémorandum est l'une des concrétisations d’un accord de coopération signé par le Comité populaire de la ville de Dà Nang en mars dernier avec l’ambassade d’Irlande au Vietnam. -NDEL/VNA