Le supermarché Lotte Mart, un projet sud-coréen à Cân Tho. Photo: baocantho.com.vn

Cân Tho (VNA) – Un séminaire de promotion des investissements à Cân Tho et d’échange des entreprises Vietnam-République de Corée a eu lieu lundi, le 17 juillet, dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong).

Organisé conjointement par le Comité populaire municipal, l’Association des Entreprises de Cân Tho et l’Association de Commerce de la République de Corée, cet événement a réuni plus de 20 entreprises vietnamiennes et 17 entreprises sud-coréennes.

Truong Quang Hoài Nam, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a fait savoir que la République de Corée était un partenaire stratégique de la ville. À l’heure actuelle, les deux parties coopèrent de manière effective dans de nombreux domaines. Il a mis en valeur la pépinière Vietnam - République de Corée (un investissement de 22 millions de dollars) qui a été mise en service en 2015 au sein de la zone industrielle de Trà Noc 2 (dans le district d’Ô Môn).

Pour 2018 - 2020, a-t-il ajouté, la ville entend inviter les entreprises sud-coréennes à investir davantage dans ses domaines de pointe, y compris les infrastructures des zones industrielles et du transport, le tourisme, l’agriculture de hautes technologies, la transformation des produits agricoles et aquacoles, etc.

Il a affirmé que les autorités locales se sont engagées à accorder des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes souhaitant faire des affaires au Vietnam.

Pour sa part, Hwang Eun Sik, président de l’Association de Commerce de la République de Corée a affirmé que son association va coopérer avec Can Tho à accélérer les projets de coopération entre les deux parties dans le futur notamment dans les domaines de technologie d’information, industrie et énergie solaire. En plus, les deux parties vont œuvrer ensemble pour organiser des rencontres entre les investisseurs sud-coréens et ceux vietnamiens, organiser des expositions, des échanges culturels pour aider les entreprises sud-coréennes à mieux comprendre la vie et les besoins des habitants de Can Tho en particulier et ceux du Nam bo occidental en général pour élaborer des plans d’investissement plus efficaces. -VNA