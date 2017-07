Photo : http://baothanhhoa.vn

Thanh Hoa (VNA) – Dans le cadre des Journées de la culture et du tourisme du Laos au Vietnam, la troupe artistique nationale du Laos s’est produite dans la soirée de mercredi au Théâtre Lam Son, province de Thanh Hoa (au Centre).

La troupe artistique nationale du Laos a apporté des numéros artistiques typique de son pays comme des danses traditionnelles, la cérémonie de laçage du poignet pour le bonheur​ et la chance, des chansons exaltant l’amitié spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos.

Il s’agit d’une des activités en l’honneur du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, des 40 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos et de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos.

Après Thanh Hoa, ces journées auront lieu à Hai Phong le 21 juillet. ​Plus tôt, le 17 juillet, elles s'étaient déroulées à Hanoï.-VNA