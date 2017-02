La Thaïlande révise sa croissance économique

Bangkok (VNA) - Le Bureau Politique budgétaire (FPO, Fiscal Policy Office) du ministère thaïlandais des Finances a ​relevé ses prévisions de croissance de 3,4% à 3,6% en 2017.

La croissance économique de Thaïlande pourrait ​atteindre de 3,6% en 2017. Photo : VNA

​Ces prévisions ont été ​établies après que le gouvernement a décidé d'augmenter les dépenses budgétaires à mi-année à 190 milliards de baths (5,3 milliards de dollars).Il a tenu compte des hausses de 1,5% du taux d'intérêt de base, de 5,1% des dépenses publiques et de 10,1% de l'investissement public. En attendant, le nombre d'arrivées étrangères en Thaïlande devrait atteindre 35 millions.Le FPO a déclaré que dans des conditions favorables, l'économie nationale pourrait même croître de 4% cette année.Le directeur général du FPO, Krisada Chinavicharana, a noté que l'accélération des dépenses de l'Etat donnerait un élan aux exportations et à l'investissement privé.Pimchanok Vokorpon, directrice générale du Bureau de la politique et de la stratégie de commerce du ministère thaïlandais du Commerce, prévoit une croissance des exportations de 2,5 à 3,5%, ajoutant que les nouvelles politiques commerciales des États-Unis sous l'administration du président Donald Trump présenteraient des opportunités et des défis pour l'économie thaïlandaise. - VNA