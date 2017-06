Bangkok (VNA) - Le ministère du Commerce de la Thaïlande renforce les connexions entre les investisseurs thaïlandais et les grandes entreprises commerciales et grands investisseurs des quatre pays CLMV que sont le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam.

Le ministère thaïlandais du Commerce va promouvoir l’établissement d'un réseau d'affaires entre les investisseurs thaïlandaises et les entreprises CLMV pour échanger des expériences et multiplier les opportunités d'affaires dans cette région.

En outre, ce ministère a créé l'Institut ​de la nouvelle économie, sous ​la tutelle du Département de promotion du commerce international, ​afin de soutenir les PME thaïlandaises à tous niveaux et ​en tous secteurs, renforcer l'utilisation des technologies afin de développer les ​voies de commerce, ainsi qu'améliorer la compétitivité.

Auparavant, la Thaïlande a lancé l'élaboration d'un plan global de renforcement de ses relations de commerce et d'investissement avec le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV) pour une prospérité commune, dans ​la conjoncture ​d'une concurrence croissante dans le monde, a annoncé le 19 juin le Premier ministre thaïlandais, Somkid Jatusripitak. ​

Ce plan ​devra permettr​e au pays d'intensifier ses relations avec ces quatre pays​ en vue de doubler ses échanges commerciaux bilatéraux et offrir davantage d'opportunités d'investissement ​à ses entreprises et de coopération avec leurs homologues de ces derniers.

En 2016, le commerce entre la Thaïlande et les pays CLMV s'est élevé à 30,94 milliards de dollars, ses échanges avec ​le Vietnam ayant atteint 13,85 milliards de dollars, suivi du Myanmar, du Cambodge et du Laos. -VNA