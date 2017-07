La tempête Talas s’est affaiblie pour devenir une dépression tropicale

Photo: internet



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrologiques et météorologiques, le 17 juillet vers 1h matin, la tempête Talas a frappé la terre ferme des provinces de Nghe An-Ha Tinh, avec des vents de force 7-8 sur le continent, et de force 11-12 dans les îles côtières.

En raison de la tempête, dans les provinces allant de Thanh Hoa jusqu’à Thua Thien-Hue, des pluies torrentielles s'abattent depuis le 16 juillet avec une pluviosité moyenne de 70-150 mm, voire 100-200 mm dans les provinces de Nghe An à Quang Binh. Le 17 juillet à 02h00, le centre de la tempête se situait à environ 18,5 degrés de latitude Nord et 105,4 degrés de longitude Est, sur la terre ferme des provinces de Nghe An-Ha Tinh, avec des vents soutenus de force 8 (60-75 km/h) et des rafales de force 9-10.

Dans les 12 h à venir, la tempête se déplacera ​vers l’Ouest pour s'affaiblir en dépression tropicale et puis en dépression sur la région du Centre du Laos.

Sous l’influence de la tempête Talas, des vents de force 8 (9-10 en rafales) soufflent dans le golfe du Bac Bo, avec une mer forte. Idem dans les zones littorales des provinces de Thanh Hoa, Nghe An et Ha Tinh.

Du 17 au 18 juillet, dans la partie Est du Nord et dans les provinces septentrionales du Centre, les pluies torrentielles continueront de s'abattre, avec une pluviosité de 70-150 mm dans les provinces de Hoa Binh, Son La, Phu Tho, Yen Bai, Dien Bien. A Hanoï, il y a ​de fortes averses.

A partir de la nuit du 17 juillet jusqu'au 20 juillet, plusieurs provinces montagneuses du Nord et du Centre septentrional, notamment à Lai Chau, Dien Bien, Son La, Hoa Binh, Lao Cai, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh…, ​seront victimes de crues, ​de glissements de terrain et d'inondations.

De grandes villes dont Hanoï, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh, Vinh (Nghe An)... pourraient être inondées.